Ricercato bloccato in centro

Era ricercato per spaccio, fermato e arrestato un 27enne. Nel corso di un controllo per le vie del centro, l’aliquota operativa del Nucleo radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Civitanova hanno fermato e controllato un uomo di 27 anni, di origini tunisine, senza fissa dimora, che è risultato destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione. L’uomo è stato notato mentre si aggirava per le vie del centro cittadino dai militari dell’Arma in azione nel corso dei controlli, che insospettiti dall’atteggiamento furtivo, lo hanno fermato. È emerso così che il 27enne era destinatario di un’ordinanza di esecuzione per la carcerazione emessa dal tribunale di Terni, nel novembre 2024, per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione, tutti commessi a Terni nel 2021.

L’uomo dunque è stato accompagnato negli uffici del comando della Compagnia di Civitanova, dove gli è stato notificato l’ordine di carcerazione. È stato fotosegnalato e successivamente portato nel carcere di Fermo, dove potrà scontare la pena che è stata prevista per lui, di due anni e sei mesi di reclusione.