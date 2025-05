Ricercato dalle autorità romene al lavoro in un cantiere: arrestato

Era al lavoro in un cantiere edile, ma su di lui pendeva un mandato di arresto europeo. L’altroieri, gli agenti della Squadra mobile di Macerata, in collaborazione con il servizio per la cooperazione internazionale di Polizia – divisione S.I.Re.N.E. del dipartimento della Pubblica sicurezza, hanno eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti di un romeno di 45 anni, che risulta abitare in provincia.

In seguito alla comunicazione pervenuta dalla divisione S.I.Re.N.E., gli agenti si sono attivati per le ricerche del 45enne e lo hanno rintracciato mentre si trovava al lavoro all’interno di un cantiere edile a Macerata. Al termine dei controlli, l’uomo è risultato destinatario del provvedimento emesso per alcuni reati commessi in Romania, per una condanna a due anni e quattro mesi di reclusione.

Il 45enne è stato rinchiuso nel carcere di Montacuto, a disposizione del presidente della corte di appello di Ancona.