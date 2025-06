Ricercato si nasconde in un b&b. Scatta il blitz della polizia: arrestato

Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo: era ricercato per rapina e associazione a delinquere. Si tratta di un 25enne, rintracciato in un bed & breakfast di Macerata. L’altroieri pomeriggio, gli agenti della squadra mobile della questura di Macerata hanno arrestato un giovane di origini campane, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie francesi per i reati di rapina e associazione a delinquere avvenuti a Nizza due mesi fa. Gli agenti, che si sono mossi in maniera tempestiva, hanno raggiunto la struttura di Macerata dove hanno trovato il 25enne all’interno di una camera, procedendo immediatamente all’identificazione e all’esecuzione dell’arresto.

L’operazione è stata condotta in stretta collaborazione con il servizio per la cooperazione internazionale di polizia – divisione S.I.Re.N.E. del ministero dell’Interno, che ha confermato la validità della segnalazione. L’arresto è stato eseguito dal momento che c’era il concreto pericolo di fuga, visto che il domicilio dell’indagato risulta essere fuori provincia ed al termine delle formalità di rito il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Ancona a disposizione della Corte di Appello di Ancona. "La polizia di Stato – commenta la Questura di Macerata in una nota –, attraverso un’azione sinergica e professionale, ha assicurato alla giustizia un uomo destinatario di una misura europea". Secondo la Questura, si conferma in questo modo "l’efficacia degli strumenti di cooperazione internazionale e l’impegno costante nella tutela della sicurezza collettiva".