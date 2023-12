Ricercatrice premiata in Regione: "Sofia, orgoglio della nostra città"

È stato assegnato alla ricercatrice potentina Sofia Scataglini (nella foto) il prestigioso "Premio del Presidente" durante la Giornata delle Marche, che si è svolta domenica pomeriggio nella Mole Vanvitelliana di Ancona. Nello specifico, Scataglini è un ingegnere biomedico e docente in modellazione umana digitale all’Università di Anversa, e le sue attività si sono concentrate sulla ricerca e sulla progettazione di prodotti e servizi per la salute, la cura e il benessere delle persone.

E c’è dell’altro, perché lei è componente del Comitato scientifico dell’International Ergonomics Association ed è pure la fondatrice del gruppo Digital Human Modeling by Women, che si dedica alla promozione delle donne con competenze in materia scientifica, tecnologica, ingegneria e matematica. Per tutte queste motivazioni, è stato il governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli a consegnarle di persona il prestigioso "Premio del Presidente", domenica scorsa, in occasione della Giornata delle Marche.

Anche il Comune di Potenza Picena, in una nota stampa, ha voluto fare le proprie congratulazioni alla ricercatrice.

"Un doppio orgoglio – il commento dell’ente comunale –per il nostro territorio dove un potentino, ora primo cittadino delle Marche (dopo essere stato primo cittadino di Potenza Picena) premia una potentina per meriti scientifici maturati a livello internazionale".