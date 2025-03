Ricetrasmittente all’esame per la patente: denunciato

Si presenta per sostenere l’esame per la patente di guida con una ricetrasmittente nascosta nella manica del cappotto, denunciato un 28enne. I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Macerata hanno denunciato all’autorità giudiziaria un 28enne cittadino tunisino, residente a Civitanova, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. I carabinieri sono intervenuti in un’aula della motorizzazione di Macerata, dove era in corso la prova teorica per il conseguimento della patente di guida.

Ad allertare i militari è stata una esaminatrice, che si era accorta che uno dei candidati che stava sostenendo l’esame per conseguire la patente di guida aveva un atteggiamento sospetto. Così è scattata la perquisizione. I carabinieri hanno trovato addosso al 28enne tunisino, e in particolare nella manica del suo cappotto, un kit ricetrasmittente dotato di microfono bluetooth che era in grado di "comunicare" con qualcuno che era fuori dall’aula dove era in corso l’esame.

Dunque, alla fine, il giovane tunisino è stato denunciato dai carabinieri e l’apparecchiatura che aveva con sé è stata posta sotto sequestro. Questo non è che l’ultimo di una lunga serie di episodi analoghi che avvengono, mentre è in corso l’esame teorico per la patente di guida. Le modalità per cercare di ingannare sono ogni volta diverse. Qualche tempo fa un ventenne straniero era stato sorpreso con un telefono collegato ad un auricolare bluetooth, mentre stava ricevendo le risposte corrette al test da un complice che si trovava all’esterno.

Chiara Marinelli