Ricettazione, 51enne in carcere

È agli arresti domiciliari ma arrivano altre condanne, 51enne maceratese finisce in carcere. Martedì scorso i poliziotti della squadra mobile hanno arrestato l’uomo, in seguito ad un provvedimento dell’ufficio di sorveglianza di Macerata, che ha aggravato la misura nei confronti del 51enne. Nel corso dell’iter processuale, infatti, l’uomo ha subito ulteriori condanne. Questo ha determinato un cumulo di pene che ha portato all’inasprimento della misura prevista nei suoi confronti. Il maceratese è stato portato nel carcere di Fermo dove dovrà scontare la pena di due anni e dieci mesi di reclusione per il reato di ricettazione.

c. m.