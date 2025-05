Ricettazione e droga. Arrestato un 30enne

Un recanetese 30enne è finito in manette a Fano, con l’accusa di spaccio. La polizia locale lo ha fermato nel parco dei Passeggi, in pieno centro. Gli agenti lo hanno trovato in possesso di stupefacenti già in dosi. Dopo l’arresto, la perquisizione domiciliare ha riservato ulteriori sorprese e l’aggiunta dell’accusa di ricettazione: in casa dell’uomo sono stati infatti sequestrati numerosi computer, alcuni droni, orologi preziosi, documenti intestati a terzi, carte bancarie e strumenti di pagamento di dubbia provenienza.

Processato per direttissima, il 30enne è stato sotoposto alla misura dell’obbligo di firma.