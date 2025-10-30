Ricettazione fallimentare, assolto imprenditore

Era accusato di aver simulato un credito, in realtà inesistente, a favore di una società edile: assolto l’imprenditore albanese Marsel Mati. Era finito sotto accusa per il reato di ricettazione fallimentare. È quanto stabilito ieri dal giudice Domenico Potetti del tribunale di Macerata, dove si è svolta l’ultima udienza del procedimento penale a carico del noto imprenditore. Si tratta di una vicenda che aveva visto coinvolto lui e una società edile di Tolentino, poi dichiarata fallita. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Vincenzo Carusi, l’imprenditore avrebbe depositato presso la cancelleria del tribunale di Macerata una domanda di ammissione al passivo fallimentare simulando fraudolentemente un credito nella realtà inesistente per la somma totale di 205.700 euro, reiterando peraltro tale condotta anche mediante successiva opposizione al provvedimento di rigetto. "L’assistito – hanno detto i suoi avvocati Gabriele Cofanelli e Massimiliano Cofanelli – aveva sempre sostenuto di aver effettivamente eseguito una sera di lavori in favore della committenza, ma per i quali, tuttavia, non aveva ricevuto il corrispettivo maturato. Il dibattimento si è quindi articolato nell’esame di una serie di testimoni, sentiti sull’effettiva esistenza del credito maturato dall’imputato ed oggetto della domanda di insinuazione al passivo". Il pm ha chiesto la condanna alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione, mentre la difesa ha insistito per l’assoluzione con la formula più ampia, sottolineando "l’insussistenza del reato e come, nella realtà fattuale, Mati aveva depositato una domanda creditoria assolutamente conforme all’opera eseguita". Tesi condivisa dal giudice che ha assolto l’imprenditore Marsel Mati con la formula perché il fatto non sussiste. "Dopo anni di processo – ha detto l’imputato – è stata restituita e riconosciuta la correttezza del mio operato e della ditta da me rappresentata, e che, ancora una volta, all’esito di un procedimento penale ha visto riabilitata la mia figura". Soddisfazione è stata espressa dagli avvocati difensori che sin dall’inizio hanno creduto nell’estraneità del proprio assistito riguardo una vicenda di articolata e complessa.