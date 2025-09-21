"Richieste assurde dal Comune. Ecco perché non c’è più Caro Teatro"

Rassegna "Caro Teatro" cancellata per "richieste assurde e atteggiamenti severi da parte del sindaco e del Cda dei Teatri di Civitanova". Interviene sul caso Antonio Sterpi (nella foto), presidente e direttore artistico dell’associazione Piccola Ribalta, che organizza da 26 anni l’evento. La sua versione porta alla luce chiusure dell’amministrazione, che cominciano "quando Piccola Ribalta – spiega – propone al Comune la rassegna facendosi carico di tutta l’organizzazione, chiedendo il patrocinio e un contributo tra gli 8mila e i 10mila euro, mentre all’azienda Teatri è stata chiesta la concessione a titolo gratuito dell’Annibal Caro come da cartellone della rassegna, di fornire il servizio maschere e la presenza di un tecnico elettricista all’arrivo delle compagnie teatrali". A ottobre 2024 l’associazione chiede al sindaco Ciarapica una sede, "e a febbraio ci ha rassicurato dicendo che la questione era in fase conclusiva" aggiunge Sterpi. A metà marzo la Piccola Ribalta aspetta ancora la conferma per i 10mila euro di contributo e l’assegnazione di una sede appropriata, e chiede al sindaco una risposta entro il 31 marzo. "Ciarapica risponde – dice Sterpi – di non essere disposto a subire importi e tempi perentori, e in un secondo tempo ci accusa di non essere collaborativi. Fine dei contatti. Sembra una storia di fantasia, ma è tutto vero".

Pure con i Teatri di Civitanova cambiano i rapporti. "Non voglio commentare – premette Sterpi – la richiesta assurda di preventivare il numero di spettatori presenti a teatro, visto che non abbiamo ancora il dono della preveggenza. La cosa strana, che non succede in altri teatri in Italia, è che nei confronti degli amatoriali i Teatri di Civitanova sembrano essere piuttosto severi. A seguito di norme sempre più rigide sulla sicurezza inerente al lavoro, il loro bisogno primario è evitare ogni tipo di problema nel caso si verifichi un incidente su palco (nessuno in 26 anni) pertanto, per salvarsi le terga, chiedono alle compagnie amatoriali di non essere tali e questo, per noi, è inconcepibile e inaccettabile. Vedremo in avvenire – conclude – se queste regole valgono per tutti. In ultimo, un riferimento al Teatro ‘mpertinende. Quando si è spento prematuramente il nostro presidente, Luigi Ciucci, tutta la politica ha fatto a gara per esaltarne le qualità e giurato che il suo impegno per il teatro sarebbe stato sempre ricordato e sostenuto. C’è bisogno di commentare?"

Lorena Cellini