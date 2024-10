Richieste degli ambulanti per rivitalizzare il mercato

Consulto fra l’Amministrazione e gli ambulanti del mercato cittadino, sia quello del martedì nel quartiere di Villa Teresa che quello del centro storico il sabato mattina. L’incontro, presieduto dall’assessore al commercio Ettore Pelati, dalla dirigente dell’ufficio competente Antonietta Rotini e dal vice comandante della polizia municipale, Andrea Manuale, ha visto la partecipazione di una dozzina di ambulanti a fronte dei circa settanta espositori regolarmente registrati. Il problema più urgente emerso è stato quello della necessità di spostare gli ambulanti di ortofrutta e alimentari, quelli che oggi occupano la parte iniziale di via 1° Luglio, troppo esposti al sole, soprattutto durante la stagione estiva, più verso corso Persiani. Altra esigenza emersa è lo spostamento dei tre ambulanti di abbigliamento collocati vicino all’albergo "La Ginestra", in via Cavour, che necessitano di essere ricollocati in piazza Leopardi o corso Persiani per evitare l’esposizione a condizioni meteorologiche avverse. Una problematica, questa, di facile soluzione poiché attualmente ci sono già tre posti disponibili, poiché lasciati liberi da ambulanti che hanno rinunciato, mentre ci sono molti più posti lasciati sospesi per i quali per ora non si può procedere alla loro messa al bando perché gli attuali concessionari godono della sospensione di un anno. Ma come attirare più clienti fra le bancarelle, in particolare del centro storico? Un’idea potrebbe essere quella di rendere gratuiti i parcheggi la mattina del sabato. Tuttavia, alcuni ambulanti hanno espresso preoccupazione in merito poiché tale misura potrebbe trasformarsi in un’arma a doppio taglio, impedendo ad altri di parcheggiare. Meglio, quindi, lasciare i parcheggi gratuiti, ma a disco orario.

Una soluzione che, però, prevede l’accordo con la Sis, la ditta – come ha ricordato l’assessore Pelati – che per almeno altri 85 anni ha in gestione - grazie al project financing sottoscritto nel 2010 - tutti i parcheggi a pagamento presenti nel territorio comunale. Fra gli ambulanti c’è un certo ottimismo, sono convinti che basterebbe una buona organizzazione del mercato perché la crisi non è necessariamente dovuta alla concorrenza di vendite online e dei centri commerciali: prova ne è il mercato del giovedì a Porto Recanati, molto frequentato. "Noi ci mettiamo a disposizione – ha ribadito Pelati – e siamo certi che la collaborazione tra ambulanti e amministrazione sarà fondamentale per costruire un mercato più vivace".

Asterio Tubaldi