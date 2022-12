Richieste quasi raddoppiate al pranzo per i bisognosi

Dal pranzo di Natale per i bisognosi ai regali per i bambini del Salesi, fino ai doni per le comunità di accoglienza. Quelle appena trascorse sono state feste all’insegna della solidarietà. A Macerata il 25 si è rinnovato il pranzo di Natale organizzato dalla Croce Verde in collaborazione con Caritas, parrocchie e assessorato ai Servizi sociali. Anziani, persone sole, rifugiati (alcuni anche ucraini) hanno potuto ricevere un pasto per festeggiare il Natale. È quasi raddoppiato il numero dei pasti distribuiti: dai 120 del Natale 2021 si è passati agli oltre 200 di quest’anno. Tante anche le iniziative di solidarietà dei maceratesi a favore dell’Associazione Piombini Sensini della presidente Carla Maria Francalancia, da molti anni impegnata nella tutela dell’infanzia e la cura della crisi familiare. La Fondazione Girolamo Colonna ha regalato giocattoli ai bambini accolti nella Comunità Il Girasole, l’Inner Wheel di Macerata ha contribuito con elettrodomestici per la Comunità degli adolescenti, la Carima all’approvvigionamento di biancheria ed abbigliamento, l’azienda Atalia con dolci natalizi. "Un ringraziamento particolare – dicono dall’associazione – ai punti vendita Trony di Macerata ed Expert Salvatelli, dove prosegue fino all’8 gennaio l’iniziativa Natale solidale per una casa accogliente, offrendo ai loro clienti la possibilità di effettuare piccole donazioni per l’acquisto di elettrodomestici per rendere più funzionali le comunità di accoglienza". Natale all’insegna della solidarietà anche per lo staff dell’azienda Verde Più di Tolentino, capitanata dai fratelli Scattolini, Mattia e Edoardo, che ha fatto tappa al Salesi, portando regali ai bambini ricoverati: "Abbiamo deciso di toglierci i nostri soliti abiti da giardinieri per indossare qualcosa di diverso, che potesse portare un sorriso". Sempre a Tolentino, nell’ultima seduta del consiglio comunale, l’assessore Fabiano Gobbi ha illustrato il progetto delle "Coperte di Linus" del Sermit (Servizio missionario Tolentino). E ha invitato tutti i colleghi e consiglieri ad acquistarne una, a partire dal sindaco Mauro Sclavi. Il Sermit ha fatto realizzare una serie di coperte, che vengono vendute per ricavare fondi da destinare ai progetti promossi dalla stessa onlus.