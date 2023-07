Riciclaggio di denaro all’estero "Trasferiti più di 160mila euro"

di Paola Pagnanelli

Soldi spediti all’estero con invii frazionati, per sfuggire ai controlli anti riciclaggio. È quello che faceva un Money Transfer di Macerata. Ma le sue operazioni illecite sono state scoperte dai finanzieri del Gruppo di Macerata, controllando oltre 13mila transazioni finanziarie e intercettando numerose operazioni artificiosamente frazionate verso l’estero. Ora titolare e clienti rischiano multe fino a cinque milioni di euro. Nell’ambito delle attività a tutela e prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, i finanzieri diretti dal colonnello Giuseppe Perrone hanno svolto un controllo in un Money Transfer, dal quale sono stati effettuati molteplici trasferimenti di somme di denaro oltre la soglia consentita. I militari hanno esaminato 13mila operazioni di trasferimento di denaro, eseguite dal 2021 fino ai primi cinque mesi del 2023 da parte dell’operatore, un italiano, e così hanno constatato centinaia di trasferimenti di somme di denaro, per un totale superiore a 160mila, eseguiti oltre il limite consentito per legge di mille euro. Un limite più basso di quello delle banche, perché questi circuiti sono meno controllati di quelli delle società di credito. La tecnica messa in atto – in gergo detta "smurfing" – consisteva nell’effettuare con una certa regolarità transazioni frazionate di denaro e collegate tra loro, al di sotto della soglia consentita, così da eludere il tetto posto ai trasferimenti di denaro, per non far scattare gli alert automatici ai fini antiriciclaggio.

Invece la legge prevede che i trasferimenti di denaro tramite i Money Transfer fatti da due singoli soggetti, nell’arco di sette giorni anche attraverso più canali finanziari, non devono essere complessivamente di importo pari o superiore a mille euro. Regola che sarebbe stata violata con regolarità nell’agenzia controllata. Dunque il titolare e i 59 clienti identificati, i quali hanno effettuato i trasferimenti di denaro irregolari, principalmente verso i propri paesi di origine (Afghanistan, Albania, Bangladesh, Colombia, Costa d’Avorio, Emirati Arabi, Francia, Ghana, Guinea, India, Kosovo, Mali Marocco, Pakistan, Perù, Polonia, Romania, Senegal, Spagna, Togo, Tunisia e Ucraina), rischiano una sanzione amministrativa fino a un massimo di oltre 5 milioni di euro. Proseguono gli accertamenti nei confronti degli ordinanti e dei beneficiari dei trasferimenti finanziari, volti a verificare ulteriori potenziali illeciti.