Riciclate 15 tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici

La provincia di Macerata ha raccolto, per riciclarle, 15,5 tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici. In occasione della giornata mondiale del riciclo il consorzio Ecolamp ha infatti pubblicato i numeri di raccolta relativi al 2023: sono 2.599 le tonnellate di Rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) raccolte e smaltite dal consorzio durante l’anno, di cui il 52% appartiene alla categoria delle sorgenti luminose esauste (R5) e il 48% è rappresentato da piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, apparecchi di illuminazione e pannelli fotovoltaici giunti a fine vita (R4). I numeri, pur segnando un leggero calo rispetto al 2022, evidenziano anche interessanti aree di crescita. Per quanto riguarda le sorgenti luminose, nel 2024 le Marche ne hanno avviate a riciclo 49 tonnellate. Il dato la pone come terza regione italiana per lampadine raccolte in rapporto alla popolazione e la nona in termini assoluti, con una crescita rispetto al 2022 del 14%. Fabrizio D’Amico, Dg di Ecolamp, rimarca: "Ci sono diversi indicatori che attestano la qualità del lavoro svolto. La flessione dei quantitativi conferiti presso le isole ecologiche evidenzia la necessità per tutto il settore di trovare nuove e più efficaci strategie".