Riconoscere ed evitare le truffe. La lezione del colonnello Ruocco

Un pubblico attento e partecipe ha affollato l’altra sera il salone di Cristo Redentore a Recanati, per l’incontro dal titolo "Prevenzione truffe". A guidare la serata è stato il colonnello Raffaele Ruocco, comandante provinciale dei carabinieri, che ha parlato con un linguaggio semplice, diretto ed efficace. L’iniziativa, promossa dal comitato di quartiere Villa Teresa con la parrocchia e il patrocinio dell’amministrazione comunale, ha voluto sensibilizzare in particolare anziani e persone fragili. Dopo i saluti del sindaco Emanuele Pepa e del parroco don David Malavé, il colonnello Ruocco ha illustrato con esempi concreti le tecniche più usate dai truffatori: telefonate ingannevoli, finte amicizie per strada, truffe dello specchietto, manomissione del bancomat e altri raggiri. Presenti anche il presidente del Cnsl Fabio Corvatta, il comandante della stazione dei carabinieri Angelo Pardi, e la comandante della polizia municipale Gabriella Luconi. Il colonnello Ruocco è stato chiaro nel suo invito: "Non abbiate paura di denunciare. Anche un piccolo sospetto può evitare danni peggiori". Presto, nei locali della parrocchia, sarà disponibile anche un vademecum anti-raggiro.