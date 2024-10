Riconoscimento dai Club Unesco per l’Ecomuseo di Villa Ficana

Un importante riconoscimento nazionale per l’Ecomuseo di Villa Ficana è arrivato nei giorni scorsi a Foligno in occasione della cerimonia della 14esima edizione del premio "La fabbrica nel paesaggio", promosso dalla Federazione Italiana Club per l’Unesco - Ficlu, che premia ogni anno alcune tra le migliori esperienze nazionali per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, segnalate dai Club Unesco territoriali. Tra le proposte di quest’anno è stato selezionato l’Ecomuseo di Villa Ficana di Macerata, premiato dalla presidente nazionale della Ficlu, Teresa Gualtieri, per "l’impegno nella difesa del paesaggio e nell’uso sostenibile del territorio". Grande la soddisfazione del Club Unesco Tolentino e Terre Maceratesi, rappresentato dalla vicepresidente Stefania Monteverde e dal segretario territoriale Paola Calafati. In rappresentanza dell’associazione Gruca onlus, che gestisce l’Ecomuseo di Villa Ficana, a ritirare il premio l’architetto Anna Paola Conti.