Riconoscimento dell’Agenas per Sartelli

All’Ast viene riconosciuta la buona pratica per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico. Si tratta di potenziali complicanze associate a qualunque tipo di procedura chirurgica e, nonostante si collochino tra le infezioni correlate all’assistenza più prevenibili, hanno ancora un significativo impatto sulla morbilità e mortalità del paziente e sui costi supplementari a carico dei sistemi sanitari. Evidenze scientifiche hanno dimostrato una potenziale riduzione del tasso di infezioni del sito chirurigico che va dal 35 al 55% implementando semplici misure di prevenzione.

La buona pratica clinica attuata dall’Ast ha come referente Massimo Sartelli (foto), chirurgo dell’ospedale di Macerata, direttore della Global alliance for infections in surgery e presidente della Società italiana per la prevenzione delle infezioni nelle organizzazioni sanitarie, che ha spiegato nel dettaglio la portata del riconoscimento da parte dell’Agenas: "Lo scopo di una buona pratica è quello di migliorare la sicurezza del paziente. Si tratta – spiega Sartelli – di una procedura che riguarda i percorsi assistenziali e si basa su standard di qualità e sicurezza, che hanno origine da evidenze, letteratura scientifica e da organizzazioni sanitarie".

"Desidero ringraziare Sartelli e tutta l’équipe della chirurgia generale di Macerata perché con il riconoscimento della buona pratica clinica da parte dell’Agenas vengono certificate le competenze e la qualità dei nostri sanitari, che ogni giorno lavorano con passione e abnegazione per garantire la sicurezza delle cure ai pazienti che si rivolgono ai nostri ospedali", dichiara il direttore generale dell’Ast di Macerata Alessandro Marini. "Questo riconoscimento rappresenta un’ulteriore conferma dell’eccellenza della nostra sanità e rende merito all’impegno e alla competenza dei nostri professionisti", aggiunge l’assessore regionale Filippo Saltamartini.