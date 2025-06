"Riconoscimento per i sacrifici fatti"

"Sono a dir poco sorpreso". È commosso l’imprenditore tolentinate Renzo Foglia, da ieri Commendatore, presidente del cda e consigliere della ditta Erreuno Srl, che si occupa di fabbricazione di articoli da viaggio, pelletteria e selleria ed è amministratore unico della ditta Monologo Design Industry Srl che produce mobili per arredo domestico. Alla sua proclamazione c’è stato un boato e molti applausi dai 90 suoi dipendenti. "Questo titolo – dice – è un riconoscimento dell’impegno di una vita e dei sacrifici". Tale onorificenza le è stata riconosciuta "per la dedizione e l’impegno profusi in ambito lavorativo".