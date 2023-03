Riconosciuto il diritto al contributo, assolta

Accusata di essere una furbetta del reddito di cittadinanza, in tribunale ha dimostrato la sua innocenza ed è stata assolta. Una marocchina 30enne si era rivolta al sindacato nell’ottobre 2020, per informarsi sulla misura. Le era stato risposto che, avendo il permesso di soggiorno a tempo indeterminato, aveva diritto a ricevere il contributo, sebbene residente in Italia da otto anni invece che da dieci. Poi dopo un anno era venuta fuori l’irregolarità, e alla donna erano stati sequestrati i soldi ricevuti nei mesi passati, 6.100 euro, e per lei era partita la denuncia. Nel corso delle indagini però l’avvocato difensore Tiziano Luzi (nella foto) ha depositato la testimonianza di una persona che era andata con lei al sindacato, che ha confermato la versione della donna, e ha fatto presente che la marocchina non aveva neppure firmato il modulo per la richiesta, nel quale gli stranieri dichiarano la residenza in Italia da 10 anni. Ieri, nel processo con il rito abbreviato, il pm Stefania Ciccioli ha chiesto la condanna a 10 mesi di reclusione. Ma il giudice Domenico Potetti ha condiviso la ricostruzione del difensore e ha assolto l’imputata "perché il fatto non sussiste". La somma sequestrata la sarà restituita.

Paola Pagnanelli