Ricordi e aneddoti su don Franco

E’ stato presentato, nell’aula magna della scuola media di viale Roma, il concorso riservato agli studenti delle scuole medie dell’Istituto comprensivo Mattei di Matelica e dedicato alla raccolta di memorie sulla figura di don Franco Paglioni, estroverso e amato parroco matelicese, fondatore della parrocchia di Regina Pacis, nato nel 1928 e scomparso nel 2015. Per i ragazzi è stato proiettato il video intitolato "Il ricordo di una voce. Riflessioni di don Franco Paglioni", con montaggio del matelicese Marco Costarelli, poi, a seguire, i promotori dell’iniziativa, i componenti dell’associazione Amici di Don Franco, insieme alla presidente Giuliana Pallucca, hanno spiegato le regole del bando, che prevede borse di studio per acquisto di libri e materiale scolastico per il valore di 500, 300 e 200 euro. Coloro che vorranno partecipare potranno farlo fino al 30 aprile.

m. p.