Ricordi e risate. La Parigina festeggia con i clienti storici

Una serata di divertimento e ricordi per i clienti storici del bar La Parigina. L’altra sera al Club Vela, preso in gestione da Roberto Elisei, Fausto Mercanti, che ha gestito La Parigina dal 1992 al 2005, ha organizzato una cena per ricordare gli anni d’oro del locale. C’erano oltre un centinaio di persone. Un tavolo è stato dedicato agli amici scomparsi, con la scritta "La Parigina non dimentica". Alla serata hanno preso parte anche il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore Francesco Caldaroni.