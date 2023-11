"Ricordiamo i giovani caduti in guerra"

"Oggi si commemorano anche i caduti di tutte le guerre. Rinnoviamo quindi il ricordo di quei giovani che non hanno avuto il privilegio di vivere il futuro che avevano sognato. Quei figli di Porto Recanati che si sono immolati per la Patria, per assicurare il prezioso dono della libertà agli italiani di allora, alle generazioni future e a noi". È stato questo l’intervento del sindaco Andrea Michelini, davanti al Castello Svevo di Porto Recanati, per la ricorrenza del 4 novembre e cioè la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, alla presenza delle autorità civili e militari. Proprio il primo cittadino portorecanatese ha citato nel suo discorso alcune famose canzoni di John Lennon, Bob Dylan e Francesco Guccini, augurandosi la fine dei conflitti bellici che stanno avvenendo nel mondo. "Anche a distanza di decenni ci aiutano a ritrovare il senso della nostra esistenza – ha aggiunto Michelini –, il valore delle scelte, gli ideali di giustizia, libertà e soprattutto di pace, che auguriamo arrivi presto per i drammatici conflitti che si stanno consumando in Ucraina e sulla Striscia di Gaza. Auspico che tutti noi possiamo percorrere il cammino della vita insieme, facendo tesoro di quanto la storia ci ha e ci sta insegnando".