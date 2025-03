Ricordo delle vittime del Covid: "Vicini a chi ha perso i propri cari"

Mattinata commemorativa in onore delle vittime dell’epidemia di Coronavirus. Ieri, al Parco Cecchetti, le maggiori autorità politiche della città insieme con i rappresentanti dell’Ast di Macerata hanno reso omaggio a coloro che hanno perso la vita a causa della pandemia, a 5 anni di distanza da quel 18 marzo 2020, quando in televisione scorrevano le terribili immagini dei camion dell’Esercito che portavano via le bare.

La cerimonia ha previsto la deposizione di una corona di fiori sull’ulivo che piantato tre anni fa proprio in onore delle vittime del Coronavirus da parte del sindaco Fabrizio Ciarapica, con il presidente del Consiglio comunale Fausto Troiani, gli assessori Giuseppe Cognigni, Roberta Belletti, i consiglieri Piero Croia e Francesco Micucci, i rappresentanti dell’Ast Macerata, delle forze dell’ordine e delle Associazione nazionale Carabinieri.

"Cinque anni fa, l’Italia e Civitanova vivevano un dolore profondo, che ha toccato ogni famiglia - ha dichiarato il primo cittadino - . Oggi siamo vicini a chi ha perso una persona cara. La nostra città, come l’intero Paese, ha sofferto e ha lottato".

Mimmo Sicolo, direttore facente funzione del Dipartimento d’emergenza-urgenza dell’Ast Macerata, ha ricordato quei giorni difficili. "Sono stati momenti di grande difficoltà – ha detto Sicolo –, ma la pandemia ci ha insegnato la forza della solidarietà e quanto sia fondamentale lavorare insieme. Ogni giorno, tra sacrifici e impegno, i medici e gli operatori sanitari hanno lavorato, mettendo la salute dei cittadini al primo posto".