Ricorso al Tar dopo la bocciatura della variante Cristallo

Variante Cristallo, dopo la bocciatura definitiva del consiglio comunale la partita si riapre al Tar. Contro Palazzo Sforza ha presentato ricorso l’Immobiliare Cristallo, sostenendo che il progetto è stato respinto per motivi politici e non urbanistici. La società aveva depositato in Comune un piano per realizzare un supermercato sulla collina di Costamartina, approvato dal centro destra nel primo passaggio consiliare e poi bocciato nella seduta del 5 novembre 2024. L’obiettivo del ricorso è ottenere la sospensiva e poi l’annullamento della delibera, la n. 53, che ha affossato la proposta anche sulla spinta di una petizione di 4.000 cittadini contrari, a questa e alla variante Agriforest, pure bocciata.

La lottizzazione Cristallo era stata approvata dalla giunta e poi adottata dal consiglio comunale, salvo naufragare a novembre accompagnata da colpi di scena in aula, da assenze strategiche e con partiti che hanno cambiato idea in corsa. Per l’Immobiliare Cristallo c’è quindi spazio per tentare la strada del ricorso, affidato all’avvocato Andrea Galvani di Ancona. Negli atti inoltrati al tribunale vengono ripercorse le tappe della vicenda urbanistica e viene contestata la bocciatura consiliare in quanto, si sostiene, maturata in assenza di motivazioni tecniche, con violazioni di legge ed eccesso di potere, così come si punta l’attenzione sul comportamento tenuto da alcuni consiglieri, considerato contraddittorio, in particolare quello degli esponenti della lista Vince Civitanova, protagonista di colpi di scena in aula, con un cambio dell’orientamento del voto nel corso della seduta.