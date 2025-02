Ricorso al Tar per il no alle varianti. Micucci: "L’arroganza dei soldi"

"L’arroganza dei soldi non può fermare la democrazia". Francesco Micucci del Pd (nella foto) commenta il ricorso al Tar della Immobiliare Cristallo, società della galassia Ercoli, contro la delibera di consiglio che ha bocciato la richiesta di variante urbanistica per realizzare un supermercato a Costamartina. "Come altro si può interpretare – commenta il Dem – la volontà di annullare un voto del consiglio, legittimo giuridicamente e giusto politicamente contro l’ennesimo scempio urbanistico che la giunta Ciarapica voleva propinare alla città?" Nel ricorso la Cristallo ha contestato il fatto che il voto non sia stato accompagnato da motivazioni tecniche e urbanistiche. "Il consiglio – sottolinea Micucci – è l’organo politico, elettivo e demandato alle decisioni urbanistiche. Solo l’arroganza dei soldi può far pensare a qualcuno di essere al di sopra di queste valutazioni e non accettare un giudizio negativo da parte di un organo legittimato dal popolo. Una arroganza che porta a sminuire le scelte e le valutazioni dei consiglieri comunali e delle oltre 4mila firme raccolte in pochi mesi". La variante era stata votata dalla giunta e aveva superato il primo passaggio consiliare, quello della adozione, salvo poi naufragare al momento della approvazione definitiva per il no delle opposizioni e le divisioni nel centro destra. "Forse – conclude Micucci – gli Ercoli hanno sbagliato l’indirizzo a cui inviare il ricorso: se pensano di aver subito danni o torti ne chiedano conto a Ciarapica e alla sua giunta, che avrebbero dovuto bocciare subito la richiesta di variante irricevibile e lascino stare il consiglio comunale, organo legittimato a tutelare la città in materia urbanistica".