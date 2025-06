"Ricorso al Tar ritirato, nessun pentimento"

"Non è stata una sorta di pentimento ma una decisione presa alla luce di motivazioni giuridiche". L’immobiliare Cristallo, dell’imprenditore Germano Ercoli, dice la sua in merito alla decisione di ritirare il ricorso al Tar contro il provvedimento con cui con il Comune di Civitanova ha negato la richiesta di accesso agli atti per acquisire la petizione di circa 4.000 firme contro il progetto del supermercato di Costamartina.

"Si è sostenuto, nel ricorso - spiega la Cristallo - che la petizione rappresenta, per sua natura, un documento amministrativo pubblico e come tale governato dai principi di pubblicità e trasparenza dei relativi atti". E in tale ambito per l’Immobiliare si inserisce il concetto che "cittadini e istituzioni devono poter conoscere i contenuti delle petizioni e l’identità di chi le promuove, in modo da garantire la massima chiarezza e partecipazione nei processi decisionali. Quindi, non solo il numero di chi ha firmato deve essere conosciuto, ma anche la individualità dei soggetti firmatari ovvero le specifiche conoscenze, competenze e responsabilità che rappresentano".

Quanto alla marcia indietro viene spiegata con la tempistica che al momento della presentazione del ricorso vedeva in piedi una sentenza del Tar del Friuli Venezia Giulia favorevole ai principi esposti dalla Cristallo, successivamente ribaltata dal Consiglio di Stato, verdetto che ha premiato il diritto alla riservatezza dei firmatari rispetto a soggetti terzi.

Alla luce di questa decisione l’Immobiliare specifica di "aver depositato apposita istanza per la sopravvenuta carenza di interesse alla definitiva decisione sul ricorso, proprio così motivata, non volendo e potendo continuare a percorrere, pur convinta della correttezza della tesi portata avanti sino a quel momento, una iniziativa contraria a una sentenza del Consiglio di Stato così recente e specifica. E il Tar ne ha preso atto con la relativa dichiarazione".

Lorena Cellini