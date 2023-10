Ricorso contro l’ergastolo. Caso Pamela in Cassazione

Torna in Cassazione l’omicidio di Pamela Mastropietro. I difensori di Innocent Oseghale hanno infatti presentato il ricorso contro la sentenza bis della corte d’appello di Perugia che, lo scorso 22 febbraio, ha condannato all’ergastolo il nigeriano. Da esaminare c’è l’aspetto della violenza sessuale: se l’imputato è riconosciuto colpevole di questo reato può essere condannato all’ergastolo, altrimenti potrebbe avere una pena di trent’anni. Oseghale era stato fermato il 30 gennaio 2018 poche ore dopo il macabro ritrovamento del corpo della 18enne romana, candeggiato, fatto a pezzi e chiuso in due trolley, abbandonati lungo una strada isolata di Pollenza. I carabinieri avevano ricostruito le ultime ore della ragazza, dopo la fuga dalla Pars di Corridonia dove stava tentando di superare i suoi problemi: un disturbo psichiatrico e la tossicodipendenza. Arrivata a Macerata con l’obiettivo di tornare a Roma, la ragazza aveva perso il treno e così era andata a cercare una dose di eroina, e ai giardini Diaz aveva incontrato Oseghale.

Il nigeriano, clandestino e già arrestato per spaccio, l’aveva messa in contatto con un suo amico, le aveva trovato l’eroina e l’aveva accolta in casa sua, in via Spalato. Lì la ragazza era stata colpita al fegato e poi fatta a pezzi. Gli accertamenti rivelarono che Oseghale aveva avuto un rapporto sessuale con Pamela. Secondo la corte d’assise di Macerata l’uomo aveva approfittato delle condizioni della 18enne, che aveva un disturbo bipolare, era in cura con gli psicofarmaci ed era sotto l’effetto dell’eroina, poco in grado dunque di autodeterminarsi: in questo consisteva la violenza. Le aveva dunque fatto subire un rapporto non protetto, e quando lei si era ripresa e aveva protestato, l’aveva uccisa temendo che lo denunciasse. Così Oseghale era stato condannato all’ergastolo.

La corte d’appello di Ancona invece aveva confermato l’appello, ma parlando più di una costrizione, poiché Pamela usava sempre i preservativi in questi rapporti, e con Oseghale no. Questa ricostruzione però era stata contestata dalla Corte di cassazione, che aveva ritenuto poco provata una violenza in quei termini e aveva rinviato sul punto gli atti alla corte d’appello di Perugia. In Umbria, la corte ha risentito i due uomini che ebbero rapporti con Pamela, e alla fine ha confermato l’ergastolo per la violenza sessuale, sostenendo che Oseghale prima avrebbe percosso la 18enne, poi ne avrebbe abusato quando lei era sotto l’effetto della droga. Una ricostruzione che però non convince gli avvocati Simone Matraxia e Umberto Gramenzi, che si sono di nuovo rivolti alla Cassazione per riesaminare la questione dell’abuso, che sarebbe ancora da dimostrare.

p. p.