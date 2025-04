Ricorso di Bio Lab: decreto ingiuntivo

La Bio Lab srl, laboratorio del pesarese esegue analisi cliniche sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario regionale che in regime privato, e collabora con l’Università degli studi di Urbino de il Politecnico delle Marche, ha fatto ricorso al tribunale civile di Macerata a seguito del quale è stato emesso nei confronti dell’AST un decreto ingiuntivo per il pagamento di 75mila 317 euro, quale corrispettivo per la fornitura di servizi, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione liquidate in 2.242 euro per onorari, 406,50 euro per esborsi, oltre il 15% per spese generali e Iva.

L’AST, però, non ha alcuna intenzione di pagare e ha deciso di opporsi al provvedimento affidando l’incarico di tutela dei suoi interessi all’avvocato Marco Bernabei del Foro di Macerata. È evidente che qualcosa non è andato per il verso giusto, ma la questione desta interesse perché proprio al laboratorio pesarese, circa un anno fa, l’AST si era rivolta per far fronte alle criticità di Anatomia Patologica alle prese con una mole di lavoro fortemente aumentata in presenza di un organico ridotto.