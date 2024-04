Ricostruire il tessuto sociale attraverso l’arte: confronto in ateneo a partire dalla guerra in Bosnia

Martedì e mercoledì, nella sede in via Garibaldi dell’Università si svolgerà il convegno internazionale "Restoring Public Space", sulla ricostruzione del tessuto sociale tramite l’arte, nell’ambito del progetto "Restarts", che ha come responsabili i docenti Carla Danani e Sergio Labate. I lavori partiranno martedì alle 15 e mercoledì alle 9. Si confronteranno su alcune situazioni in Bosnia-Erzegovina, la studiosa Sarina Bakic, Claudia Zini di Kuma International, Elma Hodzic del Museo storico della Bosnia Herzegovina, i giornalisti e scrittori Azra Nuhefendic e Dario Terzic. Interverranno anche il fotografo Luigi Ottani, l’artista Roberta Biagiarelli, Mariateresa Giammetti dell’Università di Napoli, Giovanna Costanzo dell’Università di Messina, Virgilio Cesarone dell’Università di Chieti-Pescara e Tatjana Sekulic dell’Università Bicocca.