"Ricostruiremo la fiducia con tutti i cittadini. Saremo più presenti

Il secondo più votato della provincia con 3.996 preferenze, il sindaco di Montecassiano Leonardo Catena del Pd, siederà sui banchi della minoranza in Consiglio regionale. "Si può fare una buona politica anche all’opposizione: porterò avanti con serietà, coerenza e determinazione i temi del nostro territorio e dei marchigiani - ha detto -. Insieme ricostruiremo il rapporto di fiducia con i cittadini e torneremo a vincere".

Qual è lo scenario?

"Il primo partito in realtà è rappresentato da coloro che non sono andati a votare. Si tratta di un problema serio: bisogna ricostruire la fiducia persa a causa di una politica che non è stata capace di risolvere le criticità. L’altra metà, chi ha votato, ha preferito dare continuità all’azione di governo. In questo determinato periodo, la destra è più radicata nei territori. Noi dobbiamo quindi lavorare per essere più presenti nei territori".

Lei ha superato figure come l’ormai ex consigliere regionale Romano Carancini…

"C’è stato un buon lavoro di squadra, abbiamo fatto una bella campagna elettorale, senza frizioni interne. Ognuno ha dato il massimo. Solo che purtroppo la legge elettorale fa scattare solo un seggio. Carancini ha portato avanti un buon lavoro in questi cinque anni. Ringrazio tutti, si sono spesi al massimo".

Ora dovrà lasciare l’incarico da sindaco e subentrerà la vice Acciarresi. Poi?

"Non ci saranno problemi, l’amministrazione è coesa ed è stata sempre rieletta con ampio margine. È fatta di persone serie, appassionate, affiatate e affidabili. Abbiamo lavorato insieme. Poi alla prima tornata utile si tornerà a votare. Io ovviamente sarò sempre a disposizione dei cittadini, anche se in una posizione più defilata".

Su quali punti insisterà?

"Vedremo come sarò collocato nelle commissioni per lavorare sulle proposte da portare in Consiglio. La sanità rappresenta l’80% del bilancio regionale per cui presenteremo delle proposte. Serve un cambiamento nella politica".

Lucia Gentili