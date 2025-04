"Ricostruzione, a Castelli la cittadinanza onoraria di San Severino"

"Per l’impegno e la sensibilità dimostrata verso la comunità settempedana e i territori colpiti dal terremoto": è questa la ragione alla base della decisione dell’amministrazione di San Severino di conferire la cittadinanza onoraria al commissario Guido Castelli (nella foto con la sindaca Rosa Piermattei). Anche di questa proposta si discuterà lunedì, in consiglio comunale.

"Castelli – spiega l’amministrazione – è stato determinante nel promuovere una ricostruzione non solo materiale, ma anche morale e sociale, dopo il terremoto e la pandemia. Tra le opere per le quali il suo contributo risulta prezioso figurano, ad esempio, lo sblocco della ricostruzione dell’Itts Divini, la caserma dei carabinieri, l’asilo nido e la materna in via Talpa, il centro operativo e l’ammodernamento del ponte dell’Intagliata". La cerimonia, dopo la decisione del consiglio, sarà un momento solenne aperto a tutta la cittadinanza.

Tra gli argomenti all’esame del consiglio, che inizierà alle 19, figurano la surroga del consigliere dimissionario Debora Bravi e la convalida del consigliere neoletto. Seguiranno le comunicazioni del sindaco e la ratifica della deliberazione della giunta sulla variazione urgente al bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025, la variazione del bilancio di previsione 2025/2027 e della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2025/2027, e l’approvazione del rendiconto. Il consiglio sarà chiamato inoltre a prendere atto del piano finanziario e ad approvare le tariffe Tari per il 2025.