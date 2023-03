Ricostruzione, altri 350 milioni per le aree del Centro Italia

Dalla Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa (Ceb) e di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) altri 350 milioni di euro di finanziamenti per la ricostruzione delle aree terremotate. L’accordo è stato sottoscritto nella sede di Cassa dall’amministratore delegato di Cdp Dario Scannapieco e dal governatore della Ceb Carlo Monticelli. L’obiettivo è destinare nuove risorse alle comunità dell’Appennino colpite dal sisma e sostenere la ricostruzione di edifici privati o ad uso produttivo danneggiati dalle scosse. A seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento tra Ceb e Cdp, Monticelli e il commissario straordinario Guido Castelli hanno firmato un accordo parallelo per garantire il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti sostenuti dalla Ceb. I fondi confluiranno nel plafond Sisma Centro Italia di Cdp e saranno veicolati, attraverso le banche convenzionate, a famiglie e imprese dei territori sulla base dello stato di avanzamento degli interventi di ricostruzione ammessi alle agevolazioni. "Il sostegno di questi enti rappresenta un segnale concreto e fattivo, nel complesso percorso per ricostruire case e attività produttive, della vicinanza nazionale e internazionale alla causa del cratere 2016 – afferma il commissario –. La qualità degli edifici ricostruiti dipenderà anche dalla capacità finanziaria di sostenere le innovazioni necessarie per garantire i massimi livelli di sicurezza sismica e di efficienza energetica".