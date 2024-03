Ricostruzione, area sgambamento e strade. Il consiglio comunale si riunisce giovedì:. In discussione anche le Sae in contrada Pace Il presidente Alessandro Massi Gentiloni Silverj ha convocato il Consiglio comunale di Tolentino per discutere su varie questioni, tra cui strade dissestate, calendario Cosmari, trasferimento classi Don Bosco e ricostruzione post sisma. Sarà possibile seguire i lavori in diretta streaming su Canale 16 del digitale terrestre.