Ricostruzione: cantieri irregolari

Cantieri irregolari a Camerino: arrivano due denunce e multe per 10mila euro. Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Camerino, diretti dal capitano Angelo Faraca, insieme con i collegi del Nucleo ispettorato del lavoro, hanno ispezionato due cantieri della ricostruzione, per le palazzine private nella città terremotata. In entrambi i casi sono emerse delle criticità per i lavoratori impegnati nelle operazioni di edilizia.

Nello specifico nella prima area oggetto di ispezione è stata rilevata la presenza di un ponteggio pericoloso per l’incolumità delle maestranze. Per la ditta, che ha sede legale a Teramo, è stata dunque applicata una multa di 8mila euro ; il titolare, un 37enne abruzzese, è stato denunciato per la violazione della norma specifica. Nel secondo sito, invece, è risultata errata la gestione della viabilità interna e delle vie di fuga, con evidenti rischi per la sicurezza dei lavoratori. In questo caso la ditta, con sede nell’hinterland perugino, si è vista arrivare una multa di 3mila euro e il titolare, un 50enne umbro, è stato denunciato alla procura di Macerata.

L’attività nei due cantieri per il momento è stata sospesa, in attesa che le imprese edili si mettano in regola, a tutela dei dipendenti. I controlli da parte dei carabinieri proseguiranno nei prossimi giorni, nei numerosissimi cantieri della ricostruzione aperti a Camerino e nei centri vicini rientranti nell’area del cratere, tutti pesantemente colpiti dal terremoto, per assicurare che i lavori siano svolti in condizioni di sicurezza.

p. p.