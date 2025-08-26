Da Dante ai bagnini

Cronaca
"Ricostruzione,. Castelli ha rallentato rispetto a Legnini"
26 ago 2025
MARTINA DI MARCO
Cronaca
"La campagna elettorale per le elezioni regionali di settembre sta subendo un grave inquinamento che ha la sua centrale operativa...

La campagna elettorale per le elezioni regionali di settembre sta subendo un grave inquinamento che ha la sua centrale operativa negli uffici del Commissario straordinario per la Ricostruzione, Guido Castelli, lontano dai riflettori dei media e nascosta all'opinione pubblica. Una recente inchiesta giornalistica ha scoperchiato però il vaso di Pandora, evidenziando come durante la gestione Castelli siano stati spesi un milione e 262 mila euro per interventi "a trattativa privata con società vicine al centrodestra" riguardanti festival, libri, foto e news.

A parlare è Romano Carancini (nella foto), consigliere regionale del Partito Democratico, che continua: "Tutto molto grave sul piano della ricostruzione, che a differenza della copiosa comunicazione a cui lo stesso Castelli affida la sua narrazione, ha rallentato rispetto al predecessore Giovanni Legnini. I numeri parlano chiarissimo, ad esempio, da gennaio 2020 a gennaio 2023, con Legnini sono state avanzate 15.870 richieste di contributo, di cui 10.411 approvate, e completati 5.764 interventi; da gennaio 2023 a oggi, con Castelli le richieste di contributo sono scese a 6.225, con 6.747 approvate, e gli interventi completati 4.419".

