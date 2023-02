Ricostruzione: Castelli incontra le imprese

Il commissario straordinario Guido Castelli incontra le imprese del territorio. Si intitola ’Una nuova visione per la ricostruzione’ l’appuntamento promosso da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo, in programma venerdì alle ore 17 all’auditorium di Confartigianato, in via Pesaro 21. Castelli illustrerà i provvedimenti e tutte le nuove opportunità del programma per il rilancio economico e sociale Next Appennino e presenterà la sua nuova visione per la ricostruzione. Ad introdurre, il segretario generale Confartigianto, Giorgio Menichelli. L’incontro è aperto alla cittadinanza.