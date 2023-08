"Ricostruzione, chiesto un incontro pubblico al sindaco Lucarelli"

CAMERINO

Programma straordinario di ricostruzione, ordinanza di cantierizzazione, decoro pubblico sono sotto la lente dell’associazione Concentrico di Camerino, apartitica e aperta a tutti. Ad aprile è stato rinnovato il consiglio direttivo, ora così composto: presidente Luciano Antonini, consiglieri Stefano Caroni, Maria Chiara Invernizzi, Francesco Nobili, Alberto Polzonetti, segretario Anna Cardellini. "Con l’obiettivo di informare la cittadinanza abbiamo formalizzato, a luglio, al sindaco Roberto Lucarelli una richiesta di incontro pubblico da tenersi a settembre proprio su questi tre temi. Il sindaco ha risposto, informalmente e positivamente, a questa richiesta e ci auguriamo che l’incontro possa aver luogo quanto prima". "L’ordinanza sulla cantierizzazione – spiega Concentrico – prevede che venga costituito un ufficio di coordinamento che tenga continuamente aggiornato lo stato delle attività. Riteniamo che in questo ufficio sarebbe utile avere anche un rappresentante degli abitanti. Sul fronte demolizioni e rimozione macerie, vista la topografia cittadina, più si riesce a velocizzare questa fase e più velocemente si potrà procedere con la ricostruzione. A questo punto ovviamente è legata la viabilità interna. Il cronoprogramma è invece l’aspetto che ha creato più malumori, tra chi ha avuto modo di esaminare il documento". L’associazione passa quindi a un altro aspetto: "Riteniamo che la ricostruzione passi anche attraverso il decoro pubblico per permettere ai residenti, ma anche ai tanti studenti Unicam, una migliore qualità della vita già da subito". Il gruppo ritiene che sui temi fondamentali della ricostruzione "sia necessario e opportuno sostenere il punto di vista di chi la città l’ha sempre abitata e vuole ritornarci nei tempi più brevi e nelle migliori condizioni possibili". Concentrico in questi mesi è passato da comitato a associazione. "Azione questa che ci ha permesso di iscriverci all’albo delle associazioni riconosciute dall’amministrazione cittadina – conclude – e quindi di poter essere consultati, se ritenuto necessario, da parte dell’amministrazione stessa".