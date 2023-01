Ricostruzione, contratti rinnovati

È entrato in vigore il decreto che prevede il rinnovo dei dipendenti a tempo determinato sisma. La misura riguarda il personale precario che sta operando negli uffici sisma di Comuni, Province e Usr (Uffici speciali ricostruzione), "Dopo aver chiesto al governo, al commissario sisma, a parlamentari e senatori marchigiani – afferma Alessandro Moretti, responsabile del dipartimento delle funzioni locali Cisl Fp Marche e del territorio di Macerata – l’adozione di norme che consentissero di proseguire i rapporti di lavoro a tempo determinato di ingegneri, architetti, geometri o amministrativi – è stato pubblicato il decreto. Contiene la disposizione idonea a superare anche i limiti temporali della durata massima degli odierni contratti a tempo determinato, fissata in 48 mesi. La Cisl Fp, in sinergia con le rsu proseguirà nell’opera di ascolto dei lavoratori interessati e di controllo delle decisioni, affinché la stabilizzazione di questi rapporti di precariato, possa concludersi nella maniera più ampia possibile". "È stata introdotta una deroga sul limite massimo di durata dei contratti a tempo determinato di quelle professionalità che, superando il limite dei rinnovi previsti dalle norme ordinarie, rischiavano di dover interrompere il loro rapporto di lavoro", aggiungono i senatori di Fratelli d’Italia Guido Castelli, neo commissario straordinario, Elena Leonardi, Guido Quintino Liris e Etelwardo Sigismondi.