Ricostruzione dei cimiteri, il commissario fa il punto sui lavori

Avanzano le pratiche di edilizia cimiteriale nei comuni di Caldarola, Cingoli e Pioraco. È arrivato l’ok ora ai progetti di fattibilità tecnico-economica dei cimiteri di Pievefavera, a Caldarola (per 137.840 euro) e Colognola, a Cingoli (400mila euro), mentre a Pioraco è arrivato il via libera al progetto esecutivo per il recupero della parte vecchia del cimitero comunale (con 194.681 euro), così come a Tolentino per il cimitero della frazione Sant’Angelo (367.333 euro). "Lavoriamo sodo su tutti i fronti, senza lasciare indietro nessuno, dalle città più grandi alle frazioni più piccole; soprattutto in queste ultime realtà i cimiteri rappresentano un presidio importante per le comunità, la loro riparazione è fondamentale" ha commentato il commissario straordinario Guido Castelli.

Si tratta di cimiteri danneggiati dal sisma. In quello di Sant’Angelo, ad esempio, a seguito dei sopralluoghi effettuati dopo le scosse, era stato riscontrato un pericolo di crollo a causa di lesioni gravi sui muri di cinta; nel frattempo era stata attivata la procedura per l’esecuzione di un intervento di somma urgenza, che ha ripristinato l’agibilità temporanea delle porzioni danneggiate. Lo scorso giugno la giunta Sclavi ha approvato il progetto esecutivo, redatto dall’ingegnere Stefano Foglia, per un costo complessivo di 367.333 euro, finanziati con ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione.