Ricostruzione del welfare e Pnrr, il convegno

Giovedì, alle 18.15, all’auditorium Assm di via Roma, il Comune di Tolentino - assessorato alle politiche sociali, organizza l’incontro "Manifesto per un nuovo Welfare – Pnrr e coprogettazione verso un patto di amministrazione condivisa tra Comune ed Enti del Terzo Settore". Sarà presente la portavoce nazionale del Forum del Terzo Settore Vanessa Pallucchi. Interverranno anche le associazioni di volontariato e delle reti civiche. La cittadinanza è invitata a partecipare. "Nel quadro dei processi di trasformazione delineati dal Pnrr Piano nazionale di ripresa e resilienza – spiegano dal Comune –, il convegno intende focalizzarsi sui processi di ricostruzione del welfare ai diversi livelli dell’organizzazione sociale per fronteggiare l’emergenza e accrescere le capacità istituzionali condividendole con gli Enti del Terzo Settore".