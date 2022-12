Ricostruzione, delega alla Albano

A Lucia Albano, sottosegretaria al Mef, sono state assegnate, tra le altre, anche le deleghe legate agli interventi per il dissesto idrogeologico e alla ricostruzione e sviluppo delle aree colpite dal sisma. "Dal ministro Giancarlo Giorgetti, che ringrazio, ho ricevuto le deleghe alle materie di mia competenza. Farò il massimo per assolvere i compiti che mi sono stati assegnati", ha scritto lei stessa sulla sua pagina Facebook. Il ministro Giorgetti, il 13 dicembre, ha conferito le deleghe alle materie di competenza del sottosegretario Albano. Oltre a seguire i lavori parlamentari alla Camera dei deputati e al Senato, sia in commissione che in aula, il Sottosegretario tratterà le questioni relative a investimenti pubblici e privati per quanto di competenza del Mef, ministero dell’economia e delle finanze, comprese la valorizzazione del patrimonio pubblico e quelli in materia di green new deal; Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza; Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile; economia sociale. E ancora, politiche di conciliazione vita-lavoro; interventi in materia di dissesto idrogeologico; rapporti con l’Agenzia del demanio, comprese le questioni relative alla valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare; ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma; indicatori per il benessere equo e sostenibile (Bes) e infine questioni del personale del ministero dell’economia.