Ricostruzione della Gigli, controllate le fondazioni

Il capogruppo del Pd a Recanati Andrea Marinelli (foto) ha espresso un notevole sollievo dopo aver ricevuto la relazione tecnica dell’architetto Maurizio Paduano, che ha chiarito la questione della demolizione della vecchia scuola Beniamino Gigli. Nel documento, l’architetto sottolinea che le fondazioni esistenti erano di difficile individuazione, in quanto documenti progettuali precedenti alla demolizione non avevano permesso di accertare la loro consistenza e posizione esatta. Questo ha reso necessario l’intervento di demolizione per identificare la tipologia e il posizionamento delle fondazioni, permettendo così di definire con precisione la progettazione del nuovo edificio scolastico. In base alla relazione, sono state rimosse solo le fondazioni che potessero ostacolare la realizzazione del nuovo plesso scolastico, finanziato con i fondi destinati alla ricostruzione post-sisma 2016. Una risposta che, secondo Marinelli, smentisce l’assessore al bilancio Sabrina Bertini che in consiglio comunale "aveva fatto riferimento a residui di fondamenta sui quali non si era intervenuto durante la demolizione, prospettando possibili inadempienze sia della ditta che della seconda amministrazione Fiordomo chiamata a vigilare".