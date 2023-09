Ricostruzione: dodici interventi per 7,8 milioni di euro

Dodici interventi, per un totale di 7,8 milioni, in programma a Cessapalombo. A dare l’annuncio è l’Usr, Ufficio speciale ricostruzione. Zoomando, l’ordinanza commissariale numero 137 ha previsto la copertura economica di 1.500.000 euro per il restauro e la valorizzazione del Castello di Montalto, poi c’è il progetto sulla strada comunale Coldiele. Il sisma ha provocato danni anche ai serbatoi dell’acquedotto: verranno riparati quelli del capoluogo (50.000 euro), Casigliano (50.000 euro), Fonteborghese (50.000 euro), mentre a Riofessa (50.000 euro) e Cesarossa (50.000 euro) si agirà anche sulle prese dello stesso acquedotto. Sono comprese nel planning anche altri opere.