Ricostruzione dopo il terremoto. Nuovi termini per lavori e progetti

"Ci avviciniamo a una fine dell’anno di grande lavoro per tutti noi impegnati nella ricostruzione. Lunedì in cabina di coordinamento abbiamo ridefinito le scadenze di tutte le procedure sisma, sia quelle della ricostruzione, pubblica e privata, che quelle del Piano nazionale complementare".

Il commissario alla ricostruzione Guido Castelli annuncia i nuovi termini. Quelli per la Macromisura A del Pnc ("Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi", con opere pubbliche complementari alla ricostruzione, alla digitalizzazione, all’efficientamento energetico, alla mobilità e alla rigenerazione urbana) prevedono che tutti i lavori devono essere conclusi e collaudati entro il quarto trimestre del 2026. Anche per quanto riguarda invece la macromisura B ("Rilancio economico e sociale") i soggetti attuatori devono presentare una relazione finale attestante la realizzazione del 100 per centodei progetti e delle iniziative finanziate entro il quarto trimestre del 2026.

Sul fronte ricostruzione privata, il nuovo termine per i danni gravi e per le domande di contributo per gli edifici post 1945 (ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico) è il 31 dicembre 2025. Per quanto riguarda le aziende che avevano optato per strutture provvisorie e delocalizzazione in attesa della ricostruzione della loro attività, il nuovo termine per presentare la domanda di conservazione delle strutture temporanee è il 30 giugno 2025.

"Il nuovo termine consentirà una migliore gestione amministrativa e di coordinamento con le Regioni e la Protezione civile" spiega la struttura commissariale. Infine, per la ricostruzione pubblica, il nuovo termine per l’affidamento dei lavori è il 31 marzo 2025. Viene semplificato l’affidamento dei contratti di lavoro: i soggetti attuatori possono utilizzare l’affidamento diretto per lavori fino a 400mila euro, rispettando il principio di rotazione.

