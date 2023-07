Ricostruzione e appuntamenti, la città tra divieti e viabilità

Serie di ordinanze per lavori post-sisma ma anche per appuntamenti, a Tolentino. Dalle 15 di domani alle 24 di domenica è vietata la sosta ed è disposta la rimozione forzata di tutti i veicoli nel piano superiore del parcheggio a pagamento Foro Boario, con esclusione di quelli partecipanti alla manifestazione "Viaggio in Italia con Chausson Week". Oggi invece, dalle 8 alle 16, per consentire i lavori di posa di manufatti in acciaio con ausilio di camion gru, in via Pasubio dal civico 1 al 32 è istituito il divieto di transito e di sosta. Idem domani, per interventi di getto fondazione con pompa e betoniera, dalle 8 alle 14 in tutta piazza Madama. Oggi, fino alle 18, per l’installazione di un cantiere, è stato necessario istituire il divieto di transito veicolare in via Laura Zampeschi nel tratto tra via Parisani e via della Pace. Poi, con un’ordinanza è stata predisposta l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in entrambi i lati nel tratto di via Arnaldo Belluigi fino al prossimo 10 agosto. Infine, nel tratto di via del Carmelo interessato dai lavori di rifacimento del muro di recinzione del Monastero di Santa Teresa, fino al 28 luglio, nell’orario compreso tra le 8 e le 18 e comunque fino al termine dei lavori e del ripristino delle condizioni di sicurezza, è istituito il senso unico alternato regolato da semaforo per la circolazione.