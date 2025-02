Ricostruzione e comunità:. Castelli presenta il suo libro

"Il badge di cantiere introduce delle regole per rendere trasparenti i lavori. Dobbiamo preservare i nostri luoghi dalle infiltrazioni criminali. La ricostruzione, oltre al ristoro a chi ha perso casa, deve contrastare il declino demografico". Il commissario alla ricostruzione Guido Castelli ha presentato il suo libro, "Mediae terrae", alla Filarmonica davanti a una sala gremita. In dialogo con lui il giornalista Carlo Cambi, il presidente della Regione Francesco Acquaroli e la vicesindaco di Macerata Francesca D’Alessandro. "Il titolo del libro è in latino per due motivi, l’eredità da onorare e la volontà di proiettare i luoghi del cratere in una dimensione europea. Vogliamo costruire un posto dove è ideale vivere" ha spiegato il commissario. "Il tema centrale della ricostruzione è la ricostruzione delle comunità – ha evidenziato Acquaroli –. La volontà politica è di dare gli strumenti giusti per lavorare. L’Appennino è fondamentale per il contributo al paese; per rilanciare questa parte d’Italia sono fondamentali le infrastrutture, le strade. C’è bisogno anche del sostegno alle attività economiche, senza assistenzialismo, ma dando le capacità per rendere questi territori autosufficienti e attrattivi. Questi territori sono splendidi, molti stranieri vengono nelle Marche a investire". D’Alessandro ha poi parlato dell’amministrazione del capoluogo in chiave ricostruzione, con "molte questioni stimolate da una sfida, quella di andare oltre la ferita. Troppo poco si è investito in ottica di prevenzione, la nazione va troppo spesso dietro all’emergenza. Va contenuto lo spopolamento delle aree interne, il Comune sia capofila nella valorizzazione dei borghi. I paesaggi non sono solo spazi fisici, ma sinonimo di comunità, che non può prescindere da valori come lavoro e famiglia".

Lorenzo Fava