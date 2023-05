"Ricostruzione e crediti incagliati: la proroga c’è ma nessuno vuole acquistare gli accolli"

"Ricostruzione e accolli, ancora tutto fermo. Le imprese avevano accolto con un sospiro di sollievo la proroga dei bonus edilizi nel cratere, ma questa notizia non si è tradotta in un’altrettanto repentina azione da parte di istituti di credito nell’acquisto degli accolli. Anzi, la situazione è peggiorata". È amaro il bilancio di Stefano Foresi (nella foto), responsabile interprovinciale del settore edilizia di Confartigianato: "Siamo a conoscenza di circostanze preoccupanti e aziende che si trovano in difficoltà sia per lo smaltimento di vecchi crediti (che nessuno acquista più nonostante ci sia una legge che lo preveda) sia per lavori in partenza". "In questo modo – prosegue Foresi -, il cronoprogramma delle opere viene meno e le tempistiche si dilatano inesorabilmente. Un danno per le ditte, costrette a bloccare i cantieri, un danno per i committenti che si vedono allungare i tempi di esecuzione di ristrutturazioni nelle proprie abitazioni sia per danni lievi che per quelli più ingenti. Confidiamo – conclude - che ci sia una risposta celere degli istituti e dei player".