Ricostruzione e fondi Pnrr, master per formare manager

Il dipartimento di Economia dell’Università di Macerata e la scuola di architettura e design "Vittoria" dell’Università di Camerino attiveranno un nuovo master interateneo di primo livello. L’obiettivo è formare manager e professionisti in grado di gestire i progetti per la ricostruzione post-sima e le risorse del Pnrr. Le iscrizioni per il corso in "Esperto in programmazione, valutazione e della gestione degli investimenti pubblici e manager delle politiche e dei programmi di sviluppo e coesione" scadranno il prossimo 2 aprile. "Abbiamo avviato la collaborazione con la scuola di architettura di Unicam per la peculiarità del master, che prevede – spiega il direttore Claudio Socci –, la fusione di competenze tra l’area socioeconomica, aziendale, giuridica e quella urbanistica. Uno degli obiettivi è l’analisi del territorio da un punto di vista di pianificazione urbana nel quadro generale del Pnrr. Il corso mira a formare una figura in grado elaborare sia programmi di sviluppo economico-territoriale, sia di occuparsi di progetti aziendali legati ai fondi pubblici europei, nazionali, regionali e locali". Le lezioni si svolgeranno in presenza e a distanza per un totale di 1.500 ore. Il master, della durata di un anno, prenderà avvio a maggio. I posti disponibili sono 30.