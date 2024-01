Ricostruzione, è l’anno della svolta: "Opere pubbliche, al via i cantieri"

Il 2024 sarà l’anno della ricostruzione. Lo ha detto l’assessore comunale Flavia Giombetti fornendo le cifre post sisma nella conferenza stampa di fine anno: ad oggi sono 2.117 gli edifici inagibili, 1.201 le pratiche presentate, 726 quelle decretate dall’Ufficio sisma della Regione, 384 i cantieri chiusi, 342 i lavori in corso, 65 le pratiche in attesa di decreto (istruttoria del Comune conclusa), 228 quelle in corso di istruttoria comunale, 66 le sanatorie propedeutiche in corso di istruttoria e, infine, 182 le pratiche rigettate o archiviate. "Numeri – ha detto l’assessore – che danno l’idea di quella che sarà la ricostruzione a Tolentino a partire dai prossimi mesi e che riguarderà sia il settore privato, sia l’avvio dei grandi cantieri delle opere pubbliche. Stiamo studiando con grande attenzione i problemi legati soprattutto alla viabilità e alla sicurezza, cercando soluzioni con un grande lavoro di squadra nell’interesse della vita sociale ed economica della comunità. Abbiamo scritto al Commissario straordinario Castelli affinché si arrivi alla convocazione di un tavolo tecnico che porti a un piano di cantierizzazione indispensabile, da un lato, a rendere accessibile il centro storico e, dall’altro, a garantire e sostenere le attività commerciali e artigianali esistenti, già vessate dai tanti problemi post terremoto". L’assessore Flavia Giombetti (nella foto), infine, ha ricordato l’imminente chiusura del villaggio container: dal primo di gennaio (ieri, ndr) chi resterà lì sarà considerato "abusivo".

m. g.