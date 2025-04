Ricostruzione, fondi extra solo per L’Aquila

Nel silenzio generale, nella calda estate 2024 è passata una norma ritagliata su misura per il sisma 2009, in particolare per L’Aquila: prevede un contributo integrativo da 380 milioni di euro per coprire le spese residue rimaste a carico dei cittadini dell’Aquila e dei borghi abruzzesi colpiti dal terremoto nel 2009, dopo il blocco del Superbonus e la fine delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura". Così spiega l’amara scoperta il gruppo social "Professionisti tecnici ricostruzione post-sisma centro Italia", definendo il cratere 2009 di serie A e quello del 2016 di serie B.

"Non vogliamo la guerra tra poveri – afferma Diego Camillozzi, presidente dell’associazione ”La terra trema noi no” –, ma è grave se qualcuno ha guardato solo al proprio orticello. All’Aquila avranno meno cantieri di noi, dato che il cratere 2016 riguarda quattro regioni, ma 380 milioni non sono pochi. È il criterio a essere sbagliato, non si può tutelare qualcuno e qualcun altro no. Se è stata approvata una simile norma ad hoc in sordina viene da pensare male: a questo punto sapevano che, senza Superbonus, la nuova ordinanza non avrebbe coperto gli accolli". Secondo il gruppo Facebook dei professionisti, tutto deriverebbe "dall’azione politica, in tempi non sospetti, di un sindaco molto vicino a Fratelli d’Italia, che ha saputo far valere le istanze del proprio territorio, mentre negli altri crateri si rincorrono scadenze impossibili, i contributi sono risicati, regna l’incertezza e il commissario Castelli continua a ripetere che ”non si può fare”, ”non ci sono risorse”, ”non ci sono le condizioni”".

Camillozzi evidenzia anche un altro problema: "I tecnici ora hanno dieci giorni per decidere se mandare avanti la pratica con il Superbonus o con la nuova ordinanza. Ed entro trenta giorni devono integrare la documentazione. Ma il sistema spesso si blocca e non funziona. Poi i proprietari delle case terremotate come possono fare una scelta simile in così poco tempo? Chi opta per il Superbonus deve completare i lavori entro l’anno, ma oggi non può essere sicuro di riuscirci considerando imprevisti vari come lungaggini per il distacco di metano, Enel, vincoli della Soprintendenza, eventuale presenza di amianto. Se la ditta non riesce a terminare la quota parte per il bonus, a farne le spese sono i terremotati. Se si sceglie la nuova ordinanza, chi garantisce che l’Usr riconosca la condizione di cantiere disagiato per la maggiorazione del 10 per cento? La situazione è drammatica. Intanto in Abruzzo possono dormire sonni tranquilli e noi prendiamo gli ansiolitici".

Lucia Gentili