Ricostruzione, il caso prezziario: "Serve un percorso unitario"

Anche il presidente della Camera di commercio delle Marche Gino Sabatini confida in un incontro a breve fra tutti gli attori della ricostruzione. "Importante in questo momento è condividere un percorso unitario – esordisce –. Non possiamo dimenticare che il 110% ha drogato i prezzi di acquisto dei materiali edili e successivamente con l’aumento dei costi energetici il disagio alle imprese che operano nel settore delle costruzioni è diventato enorme. Già nel marzo 2024 era chiaro che il Superbonus avesse creato un problema nella contabilità pubblica. Attraverso il coinvolgimento del governo e l’impegno del commissario Guido Castelli è stato ottenuto un plafond transitorio per tutelare i cittadini del cratere".

Inoltre il commissario è al lavoro per prorogare la rendicontazione dal 2025 al 2026, "garantendo così di fatto la possibilità di un completo utilizzo dello stesso". "Ora per una eventuale rivisitazione dei prezziari – aggiunge Sabatini – auspico un incontro nel breve periodo tra gli attori della ricostruzione affinché si proceda con la stessa modalità per la quale il commissario Castelli si è sempre distinto e cioè quella di ricercare un dialogo continuo e costruttivo con tutti. Questo approccio trasparente e collaborativo rappresenta la migliore soluzione per risolvere le problematiche in corso favorendo un processo decisionale condiviso e una gestione ottimale. I numeri dei cantieri centri più colpiti che si stanno sbloccando lo dimostrano. Come Camera di commercio Marche siamo disponibili a promuovere un incontro tra tutte le parti coinvolte: Ance, Regione, Confartigianato e Cna del settore costruzioni, gli ordini professionali di competenza, con il commissario Castelli".